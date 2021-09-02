Киев, 2 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Власти США и Украины продолжают считать проект газопровода «Северный поток — 2» угрозой европейской энергетической безопасности и по-прежнему выступают против его строительства. Об этом говорится в двухстороннем совместном заявлении по американо-украинскому стратегическому партнерству, опубликованном офисом президента Украины Владимира Зеленского.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

«Украина и США продолжают выступать против «Северного потока — 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности», — говорится в документе, принятом 1 сентября в рамках рабочего визита Зеленского в Вашингтон.

Указано также, что США продолжат прилагать усилия к тому, чтобы сохранить и обезопасить украинский транзит газа и не допустить «использования Кремлём энергетики как геополитического оружия».

Вашингтон намерен и дальше применять «предусмотренные законодательством меры и энергетическую дипломатию». Для этого ранее был назначен старший советник по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Также США «поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа на Украину из диверсифицированных источников». Напомним, 1 сентября в Вашингтоне с украинским лидером встретился его американский коллега Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не раз подчёркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, а энергоресурсы никогда не используются Москвой как инструмент давления.

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