Киев, , 08:20 — REGNUM Встреча президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла в нормальной, однако «не постоянно солнечной атмосфере». Об этом 2 сентября президент Украины рассказал в эфире телеканала «Украина-24».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

"В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор», — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что то, что встреча лидеров двух стран проходила в течение двух, а не одного, как это было запланировано, часов, по его мнению, является свидетельством того, что «стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога».

Также украинский президент уточнил, что в ходе общения с президентом США он не ощутил негатива по отношению к Украине.

«Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отношения между США и Украиной вышли на новый уровень после встречи американского лидера Джозефа Байдена и Украинского президента Владимира Зеленского.