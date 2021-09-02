Кишинёв, 2 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 1 сентября выявили 579 случаев заражения коронавирусом в ходе 4877 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 268 105 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 257 672 человека, в том числе 238 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1143 пациентов с COVID-19, из которых 115 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6406 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 322 заражения коронавирусом в результате проведения 4146 тестов. Выздоровевшими врачи признали 178 человек, скончались четыре пациента с COVID-19.

Напомним, 27 августа в Кишинёве прошли массовые мероприятия по случаю Дня независимости Молдавии. Мэр столицы Ион Чебан выступал против таких празднований, заявляя, что это может повлечь рост темпов распространения коронавируса.