Мельбурн, Австралия, 2 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Виктории (юго-восток Австралии) 2 сентября зарегистрировало 176 новых случаев COVID-19 за последние 24 часа, что стало самым высоким суточным показателем в штате более чем за год. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Новые случаи COVID-19, происхождение 93 из которых еще не установлено, увеличивают количество активных случаев протекания заболевания в Виктории до 1029. Это самый высокий ежедневный показатель в штате с тех пор, как 22 августа прошлого года было зарегистрировано 202 случая заражения коронавирусом.

В настоящее время по всему штату лечение от COVID-19 получает 61 человек, в том числе 20 — в реанимации.

Выступая на пресс-конференции, министр здравоохранения Виктории Мартин Фоули заявил, что, по всей вероятности, суточный рост новых случаев заболевания COVID-19 продолжится в ближайшее время.