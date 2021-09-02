Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) поменялся график работы прививочных пунктов, где проходит вакцинация от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург

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В авиаучреждении прививают жителей в двух мобильных пунктах. Один из них находится на первом этаже терминала внутренних авиалиний (около здравпункта), вакцинация там теперь проходит в понедельник и среду с 13:00 до 18:00 (время местное). Ещё одна точка размещена на втором этаже терминала внутренних авиалиний — там прививают граждан в будние дни с 9:00 до 14:00.

В первом пункте используют только «Спутник V», на втором этаже можно привиться «Спутником Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области скончались от COVID-19 уже более 5,2 тыс. человек.