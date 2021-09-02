Канберра, 2 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отправит всем непривитым 60-летним жителям страны письмо, в котором он призовет пожилых людей немедленно привиться от COVDI-19 вакциной AstraZeneca. Если они этого не сделают, то останутся в конце очереди на получения препарата производства Pfizer. Об этом 2 сентября сообщил телеканал Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

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«Я призываю всех, особенно австралийцев старше 60 лет, пройти вакцинацию», — написал Моррисон.

Отмечается, что поводом для письма премьер-министра стало предположение, что непривитые пожилые люди будут особенно уязвимыми, когда в скором времени Австралия достигнет целевых показателей для снятия многих антикоронавирусных ограничений.

Письмо будет разослано более чем 500 000 непривитым гражданам за подписью Моррисона, министра здравоохранения Грега Ханта и главного санитарного врача Австралии профессора Пола Келли.