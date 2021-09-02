Вашингтон, 2 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября оценили пользователи соцсети Twitter.

Цитата из видео «Привітання Президента України з Днем Конституції». president.gov.ua Владимир Зеленский

На видеозаписи мероприятия видно, как украинский глава снимает маску, улыбается и, потирая ноги, смотрит на президента США.

«Зеленский, как кот в сметане, лыбится от слов, которые Джо читает с бумажки», — написала пользователь с именем Sonya_Zhiva.

«На меня так собака смотрит обычно, только еще язык высовывает», — отметил Megapyhar77.

Некоторые пользователи с иронией намекнули о случаях, когда Джо Байден засыпал на официальных приемах.

«Посмотрел запись встречи. Дед выглядит бодро, выспался», — подчеркнул FilippVI.

«Галя Степановна сообщает, что Байден уснул, но Зеленский не сдается и продолжает переговоры», — добавила пользователь daimond_ari.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете высмеяли фотографию Владимира Зеленского, на которой тот стоит в Белом доме, сложа руки возле флагов двух стран позади чиновников, подписывающих документы.