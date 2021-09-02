Владивосток, 2 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В посёлке Улахан-Кюёль (Табалах) в Якутии запустили электростанцию, которая работает на дизельном топливе и солнечной энергии. Старт в работе электростанции был дан на полях VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке. Гибридный топливно-энергетический комплекс возвела ПАО «Русгидро» в сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе правительства Якутии.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Солнечная электростанция

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Мощность электростанции составляет 1125 кВт, в том числе от солнечной энергии производится 400 кВт. Предполагается, что солнечные батареи позволят снизить расход дизельного топлива на 45%. Эффективность работы комплекса будет обеспечивать автоматизированная система управления.

«Благодаря вводу гибридной электростанции жители смогут получить более дешевую, экологически чистую и стабильную электроэнергию. До 2024 года мы планируем аналогичным образом модернизировать дизельные электростанции еще в 71 населённом пункте, что повысит качество жизни населения в отдаленных территориях», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в полярном посёлке Тикси запустили ветряную электростанцию мощностью 900 кВт. Проект был реализован при сотрудничестве с компанией Японии.