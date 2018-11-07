Опытно-промышленная ветровая электростанция начала работу в Тикси

п.г.т. Тикси, Якутия, , 12:21 — REGNUM 6 ноября знаковое событие прошло в полярном поселке Тикси — здесь прошла церемония приема в эксплуатацию ВЭС ветряной электростанции в составе трех ветроустановок общей мощностью 900 кВт. В церемонии пуска приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, глава компании «РусГидро» Николай Шульгинов и исполнительный директор японской деловой ассоциации NEDO.

Для японской компании Komaihaltek ветроустановки для Тикси стали первым опытом разработки и производства оборудования, способного работать в условиях Арктики — ветровые установки рассчитаны на работу при температуре до минус 50 градусов и при ветре до 70 метров в секунду (до 250 км/ч). Как подчеркнул Николай Шульгинов, оборудование разработано именно под технические условия, заданные РусГидро, аналогов таких ветровых установок в мире нет. «Самый важный этап предстоит в наступающее зимнее время. Проверка арктическими условиями позволит оценить работу оборудования, что позволит оценить перспективы его дальнейшего применения в других арктических населенных пунктах», — сказал Николай Шульгинов.

Если говорить об экономической стороне проекта ВЭС, то РусГидро рассчитывает, что ее использование позволит экономить до 500 тонн дизельного топлива, которое в Тикси приходится доставлять зимним завозом. При этом для обеспечения надежности электроснабжения в Тикси на той же площадке предусмотрено строительство новой дизельной электростанции ДЭС, которая будет работать в одном комплексе с ВЭС. Предусмотрена автоматизированная система управления работой ВЭС и ДЭС, общая установленная мощность комплекса составит 3,9 МВт. В составе ДЭС будут работать три генератора общей мощностью 3 МВт и система аккумулирования электроэнергии.

Если этот первый российско-японский проект покажет надежную работоспособность, его тиражирование увеличит энергообеспечение и энергобезопасность Арктики, позволит снизить затраты на северный завоз, основную часть грузов которого составляет именно топливо для полярных поселков.