Канберра, 2 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Австралийской столичной территории было выявлено 12 новых случаев COVID-19. В ходе пресс-конференции глава столичного правительства Эндрю Барр отметил, что шесть случаев заражения связаны с предыдущими инфицирования, а остальные шесть — находятся в стадии расследования. В то же время он отметил, что в Канберре наблюдается нехватка вакцины Pfizer. Об этом 2 сентября сообщил телеканал Nine News.

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В настоящее время в больницах штата находятся 13 пациентов с COVID-19, четверо из которых получают помощь реаниматологов, а двое — находятся на искусственной вентиляции легких.

Барр также отметил, что Австралийская столичная территория отчаянно нуждается в дополнительных поставках вакцины Pfizer, однако столичное правительство пока не получило новых партий препарата от федерального кабинета министров.

За последние сутки в Канберре и ее пригородах было проведено 2 500 тестов на наличие SARS-CoV-2, что, по словам Барра, недостаточно.