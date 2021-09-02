Сидней, Австралия, 2 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. За последние сутки в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 1 288 случаев новых случаев коронавируса и еще семь смертей от COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции 2 сентября сообщила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, отметив, что Новый Южный Уэльс станет первым регионом Австралии, правительство которого достигнет целевых показателей по вакцинации, передает телеканал Nine News.

Permkrai.ru Вакцина от коронавируса

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Бережиклян заявила, что октябрь, вероятно, станет самым тяжелым месяцем с точки зрения количества смертей от COVID-19, поскольку состояние людей обычно ухудшается на второй неделе болезни.

По ее словам, за последние 24 часа еще 121 000 человек получили прививку от COVID-19 и в штате уже поставили семь миллионов прививок.

«Отрадно видеть, что сегодня все говорит о том, что мы в Новом Южном Уэльсе будем первым штатом или территорией, в которых будет достигнут 70-процентный охват вакцинацией первым компонентом», — заявила Бережиклян.