Канберра, 2 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, Австралия преодолела новый рубеж в кампании по массовой вакцинации населения от COVID-19: по всей стране было введено 20 миллионов доз препарата. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Грег Хант, передает телеканал Nine News.

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Общаясь с журналистами, министр Хант отметил, что такая отметка представляет собой «20 миллионов дополнительных поводов для надежды».

"Мы не просто работаем — мы добиваемся реального и значительного прогресса», — заявил Хант.

Министр здравоохранения также отметил, что федеральное правительство Австралии заботится о детях и их защите от COVID-19, а любые обвинения в игнорировании необходимости иммунизации детей на ранних этапах развертывания вакцин являются необоснованными.