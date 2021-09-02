Джакарта, 2 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Индонезию доставили почти 1,2 млн доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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«Сегодня мы получили от Pfizer почти 1,2 млн доз вакцины», — заявил заместитель министра здравоохранения Данте Саксоно Харбувоно.

В целом 1 195 740 доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer доставили в аэропорт Сукарно-Хатта в провинции Бантен 2 сентября 2021 года.

До сих пор в Индонезии насчитывалось около 2,7 млн доз вакцины Pfizer.

Как сообщает ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии превысило 10 миллионов.