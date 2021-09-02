Москва, 2 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Предприятие Sollers планирует избежать остановку производства машин до конца текущего года, несмотря на дефицит электронных компонентов. Об этом сообщил глава компании Вадим Швецов на площадке Восточного экономического форума журналистам.

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Швецов отметил, что на данный момент заниматься планированием стало сложно. Он добавил, что предприятие обеспечено компонентами на сентябрь.

«Мы всегда видим при планировании месяц вперед… Но мы так работаем уже годы. Надеемся, что доработаем без остановок до конца года», — сказал глава Sollers.

По его словам, предприятию удалось подстроиться под новые условия.

«Мы научились работать [в режиме] stop and go», — сказал Швецов.

Он объяснил, что уже собранный автомобиль остается на площадке. Машину «доукомплектовывают» при возобновлении поставок необходимых компонентов.

Ранее АвтоВАЗ продлил простой линии по сборке автомобилей Lada Largus и Xray, моделей Renault Sandero и Logan из-за дефицита электронных компонентов Bosh.

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