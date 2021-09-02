Москва, 2 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 1 сентября завершились незначительным падением. Нефть марки Brent подешевела на 0,5%, до $71,26, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Котировки снизились из-за решения ОПЕК+ сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц. В октябре добыча будет повышена на 400 тыс. б/с.

Министры отметили, что последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать неопределенность, однако фундаментальные показатели рынка укрепились. Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР падают по мере ускорения восстановления экономик.

Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 7,2 млн баррелей (прогноз +4,4 млн баррелей). Запасы бензина за неделю выросли на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,7 млн баррелей.

Падение нефтяных котировок было сдержано общим ослаблением доллара США на фоне слабого отчета по рынку труда от ADP. Цена восстановилась до $71,65 с $70,39.

Сегодня, 2 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $71,40 (+0,20%). Бычий настрой сохраняется. С ОПЕК+ фокус внимания переключился на американскую статистику. Цель для покупателей $73,75.

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