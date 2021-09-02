Шицзячжуан, Китай, 2 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Международная выставка цифровой экономики состоится на следующей неделе в Шицзячжуане, столице провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 1 сентября агентство Синьхуа.

Цифровая экономика

Китайская международная выставка цифровой экономики 2021 года, запланированная с 6 по 8 сентября, посвящена теме «Инновационное развитие и цифровая экономика№, сообщает правительство провинции Хэбэй.

Используя 5G, облачные вычисления, искусственный интеллект и другие технологии, на выставке выступят более 20 членов Китайской академии наук и Китайской академии инженерии как онлайн, так и оффлайн, чтобы поделиться и обменяться мнениями по теме цифровой экономики.

Выставка будет посвящена новым бизнес-моделям, новым моделям и актуальным темам в цифровой экономике, освещая скоординированное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, планирование и строительство Нового района Сюнань и подготовку к зимним Олимпийским играм 2022 года.

На выставке общей площадью 50 000 квадратных метров будет организовано пять выставочных зон, в том числе павильоны цифровой индустрии и цифровой жизни, а также открытая зона, где посетители смогут ознакомиться с интеллектуальными подключенными транспортными средствами. Выставка организована совместно Министерством промышленности и информационных технологий и правительством провинции Хэбэй.