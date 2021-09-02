Сеул, 2 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1961 случай заражения коронавирусом. Об этом 2 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1927 случаев заражения локальные, ещё 34 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 255 401.

Известно, что среднесуточное число новых случаев заражения превышает тысячу на протяжении 58 дней подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 11 человек — до 2303 человек. Уровень смертности составил 0,91%.

1 сентября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1903 человека. Число выздоровевших в стране увеличилось до 226 222.