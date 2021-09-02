Москва, 2 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Так называемый «вакцинный туризм» для иностранных граждан планирует запустить в текущем году Ростуризм. ОБ этом 2 сентября сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Business.ua Вакцина

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По словам главы ведомства, работа по запуску данного вида туризма ведётся совместно с Минздравом. «Вакцинные туры» будут предложены для всех стран, с которыми у России будет запущено регулярное авиасообщение.

В рамках «вакцинных туров» иностранные граждане смогут приехать в Россию и привиться от COVID-19. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации российским препаратом «Спутник V».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по оценкам «Интуриста», поездка за первой дозой вакцины в Россию на 3−5 дней обойдется иностранцу от 650 евро без учета стоимости визы, перелета, медуслуг и страхования.