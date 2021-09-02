Тяньцзинь, Китай, 2 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Китайская компания заявила, что в этом году она экспортирует в Италию две больших машины для бурения туннелей, сообщает 1 сентября агентство Синьхуа.

Ben_Kerckx Тоннель

По данным китайской компании China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. (CREG), две машины для бурения тоннелей с балансировкой давления на землю сошли с производственной линии в дочерней компании в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая.

Машины прибудут в Италию к концу этого года для строительства 12,8-км тоннеля высокоскоростной железной дороги Неаполь — Бари, сказал руководитель проекта международного подразделения CREG Юй Гангян, базирующегося в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань в Центральном Китае.

По словам Юя, при диаметре 12,5 и 12,2 метра соответственно, машины для бурения тоннелей будут самыми большими по диаметру, которые когда-либо экспортировались из Китая в Европу. Ожидается, что машину начнут бурить в феврале и марте 2022 года в Италии.