Вашингтон, 2 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Угроза наводнений объявлена в связи с приближением тропического шторма «Ида» на северо-востоке США. Об этом 2 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами в Twitter.

Ураган

Ураган «Ида», ослабевший до состояния, которое специалисты характеризуют как посттропический шторм, перемещается на северо-восток США со скоростью 12,5 км/час. Он затронет такие штаты, как Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в эпицентре стихии снизилась до 18 м/с.

Метеорологи предупреждают, что «Ида» принесёт с собой сильные ливни и грозит наводнениями. В настоящее время проливные дожди наблюдаются в городе Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден распорядился оказать помощь двум штатам США, пострадавшим от непогоды.