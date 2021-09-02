Лондон, 2 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса может лишить человечество рукопожатий, 1 сентября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на социологический опрос британского кадрового агентства Randstad.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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В исследовании приняли участие 735 человек, которые занимаются поиском работы. У них спросили, пожимают ли они руку другим людям при собеседованиях. Выяснилось, что две трети соискателей стремятся не контактировать физически с окружающими из-за угрозы коронавируса.

Представитель Randstad Дженна Александер полагает, что ритуал обязательного приветствия при помощи рукопожатия на собеседовании превратился в глазах многих людей в обременительную формальность, так же как и поездки на дальние расстояния к работодателям. Кроме того, эксперт считает, что компании также пытаются прежде всего выяснить подходит ли им человек для работы, а не стремятся понять, насколько хорошо соискатель пожимает руку.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2020 года научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что запрет рукопожатий не имеет смысла с точки зрения борьбы с распространением коронавируса.