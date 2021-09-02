Москва, 2 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС») объявило электронный аукцион, в рамках которого планирует подписать контракт на открытие возобновляемой кредитной линии на 15 млрд рублей сроком на пять лет. Итоги тендера подведут 8 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Начальная (максимальная) цена договора — 6,375 млрд рублей, которые заказчик готов выплатить в виде процентов за пользование. По условиям тендера, максимальный размер процентной ставки рассчитывается как ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи соответствующего транша + 2% годовых.

В качестве цели кредитования названо «финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе инвестиционной деятельности, погашение заёмщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами, предоставление заёмщиком займов третьим лицам, приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц».

Компания-заказчик на конец июня 2021 года на 80,1% принадлежит ПАО «Российские сети». Последнее в свою очередь на 88,04% в собственности государства.