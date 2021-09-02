Санто-Доминго, 2 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Несколько случаев заражения штаммом коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила в своём мониторинговом списке греческой буквой «Мю», зарегистрированы в Доминиканской Республике. Об этом 2 сентября сообщает местное издание Listín Diario со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Doodybutch Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана

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Случаи заражения штаммом «Мю» были выявлены с мая текущего года в Санто-Доминго, столице Доминиканы, и в городах Бахоруко, Бараона и Асуа, расположенных в южной части страны. Количество инфицированных не уточняется.

Штамм «Мю» коронавируса SARS-CoV-2 относится к группе VOI. Для вирусов из этой группы характерны генетические изменения, влияющие на заразность, тяжесть протекания болезни, способность «обойти» иммунитет и способность избегать ранней диагностики и терапии.

В настоящее время на территории Доминиканской Республики действует комендантский час и запрещены массовые мероприятия. При этом для российских туристов въезд в страну разрешён без всяких дополнительных условий.