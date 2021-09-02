Тегеран, 2 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. 1 сентября силам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) удалось выявить и ликвидировать контрреволюционную группу в Сарвабаде (провинция Курдистан). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно заявлению главы отдела по связям с общественностью КСИР в провинции Курдистан Бейтола Могадаса, в Сарвабаде в результате столкновения с правоохранительными силами была ликвидирована контрреволюционная группа.

«В ходе операции силами Корпуса стражей Исламской революции было ликвидировано несколько контрреволюционных элементов, а также изъято значительное количество техники и боеприпасов», — говорится в заявлении.

«Террористическая группа проникла в Иран через Иракский Курдистан с намерением совершить диверсионные акты», — отмечается в докладе КСИР.

Исламская Республика Иран придаёт огромное значение борьбе с явлением терроризма. 30 августа Высший совет по правам человека судебной системы Ирана призвал к глобальному реагированию на вопиющее нарушение права на жизнь, а также принятию серьезных и превентивных мер против терроризма.