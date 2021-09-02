Тегеран, 2 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. 1 сентября помощник министра иностранных дел и генеральный директор Азиатско-тихоокеанского департамента Реза Забиб заявил, что в ближайшие дни в страну поступит пять миллионов доз вакцин против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Пять миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 поступят 2 сентября», — написал Забиб в своем аккаунте в Twitter. Он отметил, что в ближайшую неделю правительство установит режим повышенной вакцинации с целью обуздания новой вспышки коронавирусной инфекции в стране.

Число смертей от пандемии коронавирусной инфекции в Иране возросло до 108 393, причем 599 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Министерство здравоохранения Ирана объявило, что 19 009 623 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.

К настоящему времени 9 058 204 человека получили вторую дозу вакцины против COVID-19.