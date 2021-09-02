Тегеран, 2 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. 1 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 108 393, причем 599 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 599 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 108 393», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведенным данным, за последние 24 часа было выявлено 33 170 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4 357 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 237 315 пациентов из общего числа 5 025 233 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7 860 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 19 009 623 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.