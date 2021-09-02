Цзинань, Китай, 2 сентября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Город Биньчжоу в восточно-китайской провинции Шаньдун сообщил о двух случаях сибирской язвы, в том числе об одном смертельном случае, сообщила 1 сентября провинциальная комиссия здравоохранения, передает агентство Синьхуа.

Микрофотография бацилл сибирской язвы. Окраска по Граму

6 августа город Биньчжоу сообщил о подозрении на сибирскую язву. Пациент умер в тот же день, сказал представитель Провинциального центра по контролю и профилактике заболеваний Шаньдуна Коу Цзэнцян. Эпидемиологическое расследование установило, что причиной заболевания является сибирская язва.

Погибший был 14-летним учащимся из уезда Янсинь, Биньчжоу. Некоторые члены его семьи занимались разведением и забоем крупного рогатого скота, а жертва также участвовала в обработке говядины. Сотрудники здравоохранения также обнаружили бактерии сибирской язвы в образцах окружающей среды, взятых с семейного двора и холодильной камеры. На основании полученных результатов был подтвержден путь заражения — контакт с зараженной пищей или употребление ее в пищу.

Второй пациент, который зарезал больную корову в доме первого пациента, проходит медицинскую изоляцию и лечение в специально отведенной больнице. Состояние его оценивается как стабильное.

Местные власти предприняли усилия по борьбе с инфекцией, такие как дезинфекция соответствующих помещений и предметов и изоляция близких контактов. Их изоляция была отменена после того, как никаких аномальных симптомов выявлено не было.