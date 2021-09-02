Вашингтон, 2 сентября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 15,1 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции были выброшены в США с начала марта 2021 года, 1 сентября передал телеканал NBC News.

Вакцина

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Так, по информации журналистов, четыре американские сети аптек объявили, что избавились от более чем одного миллиона доз каждая. Больше всего потерь понесла Walgreens. В ее случае речь идет о свыше 2,5 млн доз.

В NBC отметили, что представленный итог может быть занижен, поскольку в отчетах, представленных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), отсутствовали сведения из ряда штатов и от нескольких федеральных поставщиков вакцин.

Причины выброса препаратов не уточняются. Предположительно, вакцины признавались испорченными из-за брака, а также нарушения целостности ампул или их неправильного хранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая в Малави была уничтожена партия из 16,9 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca. У ампул истек срок годности.