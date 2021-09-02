Новосибирск, 2 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области планируется строительство нового мусоросортировочного комплекса с полигоном твёрдых коммунальных отходов. Предполагаемый участок расположен недалеко от села Плотниково. При этом специалисты института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук уже заявили, что строить мусорный полигон в районе этого села нельзя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

В институте уточнили, что учёные провели серию полевых и лабораторных исследований. В частности, изучили гидрогеологические условия истоков малых рек, расположенных на территории участка и в непосредственной близости от него, и пришли к выводу, что реализация проекта может привести к непоправимым экологическим последствиям и ухудшению здоровья людей, а потому крайне нежелательна.

«Собранные геофизические данные показали: в районе исследований метеорные воды (то есть выпавшие атмосферные осадки) могут легко просочиться в нижележащие водоносные горизонты. В том числе они проникают в первый от поверхности водоносный горизонт, из которого питаются колодцы в окрестных сёлах. Вместе с осадками в этот слой неизбежно попадут вредные вещества от планируемой свалки отходов», — рассказали в Институте СО РАН.

Учёные полагают, что реализация проекта приведёт к необратимым последствиям — прежде всего, к загрязнению подземных вод верхнедевонского водоносного горизонта, который используется для питьевого водоснабжения людей. Также будут загрязнены поверхностные воды рек Ярская, Боровая, Малая Издревая и Гнутиха. Это притоки реки Иня, ниже по течению впадающей в реку Обь, где расположен один из водозаборов города Новосибирска.