Оттава, 2 сентября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Акции протеста против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции прошли в нескольких городах Канады, 1 сентября передал телеканал CBC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Кроме того, участники демонстраций выступили против ковид-паспортов, позволяющих посещать общественные места при наличии прививки. Самая крупная акция была зафиксирована в городе Ванкувер (провинция Британская Колумбия), где собралось пять тысяч человек.

Демонстрации также прошли в других городах региона — Камлупсе, Виктории и Нанаймо, а также в ряде населенных пунктов провинции Онтарио. Собравшиеся на акциях жители Канады считают, что вакцинация и ковид-паспрота нарушают их гражданские права, закрепленные местных законах и в Канадской хартии прав и свобод.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в греческой столице Афины прошла многотысячная акция протеста против вакцинации от COVID-19, которая переросла в беспорядки. Полиция задержала 47 демонстрантов.