Москва, 2 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE), вошли 60 российских вузов, что стало рекордным числом за все годы существования списка. Ежегодный рейтинг THE World University Rankings 2022 был опубликован 2 сентября.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

В рейтинг вошли 1 662 учебных заведения из 99 стран и регионов мира. Лидером среди российских вузов стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Он занял 158-ю строку рейтинга, поднявшись на 16 позиций по сравнению с предыдущим годом.

Следующим в рейтинге в группе вузов, занявших места с 201 по 250, представлен Московский физико-технический институт (МФТИ). Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» вошли в группу вузов, занявших места с 301 по 350.

Впервые в рейтинг попали сразу 12 российских вузов. При этом Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донской государственный технический университет сразу заняли достаточно высокие для новичков места с 501 по 600.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что школы и вузы в России начали учебный год в очном формате.