Новосибирск, 2 сентября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Новосибирский суд рассматривает уголовное дело о незаконном изготовлении и сбыте медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Обского городского суда региона.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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Уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин. Их обвиняют в совершении 134 эпизодов преступления по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

По версии следствия, у Кулакова Г.А. возникла идея изготавливать и сбывать поддельные медицинские справки об отсутствии коронавирусной инфекции от имени медицинских организаций. Он подыскивал покупателей из числа пассажиров, вылетающих из аэропорта «Толмачево», и предлагал приобрести поддельный документ, а Кулаков А.Г. незаконно изготавливал официальный документ (медицинского ПЦР исследования) об отсутствии заболевания.

Отмечается, что судебное заседание назначено на 8 сентября 2021 года.