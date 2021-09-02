Женева, Швейцария, 2 сентября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Более пяти миллиардов доз вакцины от COVID-19 введено в мире. Это следует из обновлённых данных Всемирной организации здравоохранения, опубликованных 1 сентября на сайте организации.

Коронавирус

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Всего в мире по состоянию на 1 сентября, введено 5 272 630 490 доз вакцины от COVID-19. Всего в мире с начала пандемии коронавирусной инфекции было выявлено 217 558 771 случаев заражения SARS-CoV-2. Также зарегистрировано 4 517 240 случаев смерти от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в мире, по данным ВОЗ, было выявлено более 500 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.