Москва, 2 сентября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Запрет на производство одноразовых товаров из пластика могут ввести уже через два года на территории России. Об этом 1 сентября сообщил журналистам руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Одноразовый пластик

Под новое ограничение может попасть одноразовая посуда, капсулы для кофейных аппаратов, ватные палочки, непрозрачные бутылки, коробки для табачной продукции, некоторые виды пластиковых пакетов и сеток для овощей, упаковки для яиц.

Отмечается, что запрет планируется ввести только после того, как в России будет создана вся инфраструктура для производства биоразлагаемых материалов, призванных заменить пластик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 80% жителей России готовы отказаться от использования пластиковой посуды.