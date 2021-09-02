Вашингтон, 2 сентября, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Эксперты Центра новой американской безопасности (CNAS) определили, что за пять лет только 5% всех вторичных санкций США введены за нарушение ограничений, связанных с Россией. Об этом говорится в отчёте центра.

Санкции

Вторичные санкции относятся юридическим и физическим лицам, которые работают за пределами юрисдикции США, но нарушают американское законодательство. Из документа CNAS следует, что подсчёты велись по числу «случаев» введения санкций.

«Российские и китайские субъекты часто подвергаются санкциям за нарушение санкций против других стран, однако доля американских вторичных ограничений против России и Китая остается умеренной», — говорится в документе.

Больше всего санкций США ввели против Ирана (68%) и Северной Кореи (22%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий госсекретарю или министру финансов США вводить санкции в связи с «определёнными энергетическими проектами» России, включая «Северный поток — 2».