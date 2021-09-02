Иерусалим, , 02:31 — REGNUM На встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом тема Китая почти не обсуждалась, несмотря на серьезные разногласия. Об этом 1 сентября сообщил портал AXIOS со ссылкой на израильского чиновника, присутствовавшего на встрече.

Нафтали Беннет Dovereconomy

Экономическая экспансия Китая в Израиле стала предметом разногласий между администрацией бывшего президента США Дональда Трампа и бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В Вашингтоне предупредили, что китайско-израильское сотрудничество наносит ущерб интересам США, однако администрация Нетаньяху игнорировала обсуждение этого вопроса.

Перед поездкой в Вашингтон помощники Беннета подготовились к обсуждению тем, которые они считали главными приоритетами Байдена — Китая, изменения климата и COVID-19. Однако президент США, директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны США Ллойд Остин «очень нервничали из-за надвигающейся дискуссии по Китаю». А когда к ней перешли, то Китай упоминался лишь вскользь.

«Мы были очень удивлены, насколько мало этот вопрос поднимался на встречах. В любом случае, мы очень чувствительны и осознаем озабоченность США, и собираемся балансировать между необходимостью укрепления торговли с Китаем и поддержанием нашей национальной безопасности», — сказал израильский чиновник.

Он добавил, что отношения с Китаем будут обсуждаться в ходе переговоров между советами национальной безопасности Израиля и США.

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