Анкара, 2 сентября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. В общей сложности 290 летальных исходов от осложнений при коронавирусной инфекции подтверждено за сутки на территории Турции. Об этом 1 сентября сообщил на своем сайте турецкий минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Указанное число умерших является рекордным за последние четыре месяца. Наибольшее количество смертей от COVID-19 в Турции было зафиксировано 30 апреля — 394. В сообщении минздрава также говорится, что 1 сентября в стране выявили еще 23 946 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все непривитые от коронавирусной инфекции будут в обязательном порядке сдавать тесты на коронавирус при посещении кинотеатров, заведений общепита и ряда других общественных мест.