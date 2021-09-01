Абуджа, 2 сентября, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Свыше 100 учеников и несколько преподавателей школы в штате Замфара на северо-западе Нигерии были похищены в результате нападения группы неизвестных с оружием. Об этом 1 сентября сообщил портал Blueprint со ссылкой на свои источники.

Цитата из к/ф «Падение «Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

Боевики совершили атаку во время занятий. Губернатор штата Белло Матавалле приказал временно закрыть все начальные и средние школы региона, а также ввести в 13 районах Замфары комендантский час в вечернее и ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в результате нападения боевиков на интернат в городе Тегина на западе Нигерии были похищены не менее 150 детей. Через несколько дней часть пленников отпустили. В конце августа боевики освободили всех детей, похищенных из учреждения.