Вашингтон, 2 сентября, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,8 зарегистрированы у побережья Чили 1 сентября, сообщила на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

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Эпицентр землетрясения располагался в 96 км к юго-западу от чилийского города Копьяпо, а очаг залегал на глубине 17 км. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угрозы цунами нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в море Банда у берегов Индонезии зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0.