Анкара, , 01:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству комплекса зданий в Анкаре, в котором разместится новый штаб обороны Турции. Об этом 1 сентября сообщило агентство Anadolu.

Рэджеп Эрдоган Tccb.gov.tr

Проект получил название «Полумесяц и звезда» (Ay Yildiz). Комплекс, похожий на американский Пентагон, разместится на 12 квадратных километрах, а площадь зданий в нём составит 890 тыс. кв. метров. Нести службу в новом штабе будут 15 тыс. военнослужащих.

В ходе торжественной церемонии Эрдоган заявил, что будущий комплекс «внушит страх врагам и доверие друзьям» Турции. По словам турецкого лидера, «в рамках проекта будет создана централизованная система обороны».

Ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован на 23 мая 2023 года, когда в Турции будут отмечать 100-летие республики.

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