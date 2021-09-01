Вашингтон, 1 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Украину возьмут в НАТО, когда она выполнит ряд условий, о которых «хорошо знает», сообщила 1 сентября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский перед Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Псаки «Есть шаги, которые должна сделать Украина, они хорошо знают, какие. Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста».

Она отметила, что без этих изменений Украина не будет соответствовать стандартам альянса. А так, в целом, добавила представитель Белого дома, Вашингтон «поддерживает усилия» Киева по вхождению в западный блок.