Мехико, 1 сентября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. В конце сентября в Мексике начнётся массовая расфасовка вакцины «Спутник V», субстанция для которой пока производится в России и доставляется в республику, пишет 1 сентября Milenio.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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По словам главы мексиканской госфармкомпании Birmex Педро Сентено, в Москву из Мексики уже направили три пробные партии расфасованной вакцины — для проверки. Результаты ожидаются в скором времени.

Сентено «С этого момента Мексика начнёт расфасовывать «Спутник V», и сюда будет поступать субстанция, из которой производится вакцина».

Таким образом в Мексике будет ежемесячно выпускаться до четырёх миллионов доз российской вакцины. В будущем планируется выпуск субстанции для «Спутника V» в самой Мексике.