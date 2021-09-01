Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в течение месяца пассажиры и водители общественного транспорта нарушили масочный режим около 800 раз. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 1 сентября.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квартальный инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса

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Нарушения санитарных требований были выявлены в августе. За этот период проверке подверглись порядка 18,5 тыс. транспортных средств. В ходе рейдов зарегистрировано 779 нарушений, из них 775 — со стороны пассажиров общественного транспорта, четыре — со стороны водителей.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

Рейды проводятся ежедневно, включая выходные и праздничные дни.