Приштина, Сербия, 1 сентября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. В Косово 1 сентября сообщили о том, что среди 22 погибших оказалась 29-летняя беременная женщина из муниципалитета Джилян.

Беременность

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, женщина скончалась на шестом месяце беременности. Доктор Ментор Алимусай, глава центра интенсивной медицины в клиническом центре при университете Приштины, рассказал журналистам, что в его отделении проходят лечение еще три беременные женщины с COVID-19.

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В Косово уже неоднократно призывали беременных женщин вакцинироваться от коронавируса. Уже две женщины скончались в ходе беременности от COVID-19, еще 30 проходят лечение в госпитале. Отмечают, что у пациенток, привитых от коронавируса, могут родиться дети с антителами.