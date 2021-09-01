Приштина, Сербия, 1 сентября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 1 сентября провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что 133 тысячи доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca были изъяты из использования из-за истечения срока годности.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вакцины были предоставлены Косово Норвегией на безвозмездной основе.

По словам Витии, подобная ситуация объясняется тем, что граждане часто отказывались от данной вакцины, считая ее менее эффективной, чем Pfizer. В этом Вития обвинил неуместную пропаганду. Министр подчеркнул, что в условиях распространения штамма «Дельта» Косово не может позволить себе отказываться от вакцин, поскольку все используемые в республике препараты эффективны.

В ближайшем месяце в Косово ожидают прибытия 250 тысяч доз вакцин от коронавируса из Италии и Германии, а также 500 тысяч доз вакцины в дар от США и 200 тысяч доз вакцины, приобретенной по контракту с Pfizer.