Тирана, 1 сентября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. В Албании за последние сутки в результате обследования свыше 5700 пациентов выявлено 982 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели еще 469 пациентов. Об этом сообщило 31 августа министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана

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По данным министерства, всего в Албании выявлено 147 369 случаев заражения коронавирусом, 134 276 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2501 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 10 592, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 100 пациентов, из них 15 — в тяжелом положении.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании, тем не менее, выглядит достаточно благополучно.