Приштина, Сербия, 2 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Рост числа жертв COVID-19 в Косово привел к усилению полицейского контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением вируса.

Chaspik.spb.ru Штраф

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, только за последние сутки за подобные нарушения был оштрафован 3981 человек — это в три раза больше, чем за все остальные нарушения. 1405 человек были оштрафованы за нарушение правил дорожного движения. 30 человек были арестованы, 22 задержаны и пять приговорены к тюремному заключению.

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В воскресенье, 29 августа, в Косово от COVID-19 умерли 36 человек. После этого в республике ввели строгий масочный режим и ужесточили правила въезда.