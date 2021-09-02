Блед, Словения, , 22:51 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 1 сентября в ходе Стратегического форума по вопросам евроинтеграции в словенском городе Бледе потребовал от технического премьер-министра Болгарии снять вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Премьер-министр Албании Эди Рама Bundesministerium für Europa

Как сообщает албанское новостное агентство Oranews, политик призвал Болгарию проявить благородство, осознать свою балканскую идентичность и, как одно балканское государство, открыть дорогу другому балканскому государству, позволив македонцам и албанцам вести переговоры с ЕС.

Напомним, осенью 2020 года Болгария наложила вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС и с тех пор требует от страны уступок по вопросам идентичности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии надеются, что ее примут в европейскую семью