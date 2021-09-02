Блед, Словения, 2 сентября 2021, 22:51 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 1 сентября в ходе Стратегического форума по вопросам евроинтеграции в словенском городе Бледе потребовал от технического премьер-министра Болгарии снять вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.
Как сообщает албанское новостное агентство Oranews, политик призвал Болгарию проявить благородство, осознать свою балканскую идентичность и, как одно балканское государство, открыть дорогу другому балканскому государству, позволив македонцам и албанцам вести переговоры с ЕС.
Напомним, осенью 2020 года Болгария наложила вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС и с тех пор требует от страны уступок по вопросам идентичности.
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