Приштина, Сербия, 1 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 1 сентября сообщили, что за сутки скончались 22 носителя коронавируса.

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По официальным данным, в результате исследования 14 284 образцов в крае 1 сентября было выявлено 1894 носителя коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1354 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявлено 146 930 случаев заражения, 117 011 пациентов уже здоровы, 2525 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 22 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 27 404.

Высокая смертность заставила правительство Косово ужесточить ограничения: введен карантин и строгий масочный режим. В Косово произведена лишь 841 591 инъекция вакцины от коронавируса, 284 269 человек получили две дозы вакцины.