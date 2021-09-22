Нью-Йорк, США, , 23:39 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи, находящаяся в США в связи с проведением заседания ГА ООН 14−30 сентября 22 сентября, провела встречу с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало.

Вьоса Османи President-ksgov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи попросила у коллеги поддержки в программе лоббирования признаний Косово в Африке. Глава Косово подчеркнула, что целью Приштины является вступление в евро-атлантические структуры.

Косово и Гвинея-Бисау установили дипломатические отношения в 2018 году. Днем ранее, 21 сентября, Османи потребовала помощи в получении новых признаний Косово в Африке у президента Коста-Рики Карлоса Альварадо.

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